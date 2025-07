Non ci sarà la Coral Alghero ai nastri di partenza della prossima Serie C Unica di basket maschile. Il club catalano ha ufficializzato con un comunicato la rinuncia alla partecipazione al campionato, spiegando le ragioni di una scelta sofferta ma inevitabile: «La mancanza di spazi adeguati per poter allenare e crescere come società ci costringe a fare un passo indietro».

Una notizia che sorprende, soprattutto alla luce del brillante percorso della Coral nell’ultima stagione. Da neopromossa, la formazione algherese era riuscita a raggiungere la semifinale playoff, imponendosi tra l’altro in gara-2 contro l’Innovyou Sennori, futura promossa in Serie B Interregionale e sconfitta in quell’occasione per l’unica volta nel corso della sua cavalcata trionfale.

Il cuore della Coral, però, continuerà a battere. Lo stop riguarderà soltanto la prima squadra: «Continueremo a lavorare con dedizione sul nostro settore giovanile», si legge nella nota del club, che rivendica i propri valori e la volontà di costruire un progetto solido e duraturo.

L’auspicio è che il passo indietro sia solo una pausa momentanea, in attesa di poter disporre di una struttura stabile dove sviluppare l’attività. «Coral non si ferma. Coral resiste. Coral è casa e si lavora per ottenerla», conclude il comunicato.

