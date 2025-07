Si conclude con il successo finale de Il Giunco El Niño il torneo di calcio a 7 “Notturno per Bobo”, svoltosi ad Arborea nelle scorse settimane. In finale, la compagine vincitrice si è imposta per 7-5 contro la Ellelleffe. Nella serata conclusiva del torneo dedicato a Roberto Costella, grande sportivo, anche amici e familiari hanno onorato la sua memoria con un'amichevole disputata prima della finale.

«I dirigenti dell'Unione Sportiva Arborea – commentano gli organizzatori - organizzatori del torneo, ringraziano la famiglia Costella, l'amministrazione Comunale, la Pro Loco Arborea e tutti gli sponsor».

La classifica finale, dunque, ha visto la vittoria de Il Giunco El Niño, davanti a Ellelleffe e Giunco Nutristar e Cdt (terze classificate). Tra i riconoscimenti individuali, miglior portiere Roberto Petucco, capocannoniere Marco Atzeni, miglior difensore Andrea Laconi e miglior centrocampista Manuele Porru. Infine, Massimo Pibiri e Maximiliano Ciarniello sono stati premiati come migliori e Luca Cillano come miglior giovane.

