Il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi tornerà in campo domani in trasferta contro i pari età del Napoli. Fischio d’inizio alle 11, per una gara valida per la 23ª giornata di campionato.

Capitan Palomba e compagni vorranno reagire immediatamente e tornare al successo, dopo la sconfitta interna contro il Milan nell’ultimo turno. In classifica i rossoblù sono undicesimi con 28 punti insieme alla Sampdoria, partenopei quartultimi a quota 21 a braccetto con l’Atalanta.

Non ci saranno Belloni e Zallu, fermati dal giudice sportivo per una giornata. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Arbitra il signor Gemelli di Messina. All’andata vinse il Cagliari per 2-1, grazie alle reti di Masala e Kourfalidis.

© Riproduzione riservata