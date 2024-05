Dopo i successi dell'ultimo anno, fra cui la grande vittoria della Coppa Italia femminile, il Cagliari Beach Soccer riparte in vista della nuova stagione. La società del presidente Manuel Perra sta completando gli ultimi preparativi e definendo l'organico: come nel 2023 andrà a gareggiare con la formazione maschile nella Serie A Poule Promozione, la femminile in Serie A (dove un anno fa, oltre alla vittoria in coppa, ha ottenuto un ottimo secondo posto) e l'Under-20 nel campionato maschile. Il primo atto sarà con quest'ultima squadra, nella prima tappa dal 5 al 9 giugno, mentre le ragazze parteciperanno all'Euro Winners Cup dal 9 al 16 giugno in Portogallo, a Nazaré.

Il programma. La Serie A Poule Promozione maschile per il Cagliari Beach Soccer parte da Gaeta (20-23 giugno) come prima tappa, a seguire la Coppa Italia a Messina (27-30 giugno) per poi riprendere il campionato con le tappe di Paestum (4-7 luglio) e Cirò Marina (11-14 luglio). L'ultima fase della stagione regolare è a Lignano Sabbiadoro (18-21 luglio), da lì le fasi finali in base al posizionamento in classifica: col primo posto fasi finali a San Benedetto del Tronto (2-4 agosto), in caso di play-off per la promozione alla Poule Scudetto appuntamento a Genova (8-10 agosto). La femminile, terminata l'Euro Winners Cup, andrà a Gaeta dal 20 al 23 giugno anche per la Supercoppa, poi a Cirò Marina dall'11 al 14 luglio per la Coppa Italia e a chiudere le finali di San Benedetto del Tronto dal 2 al 4 agosto. L'Under-20, prima a cominciare per il Cagliari Beach Soccer, avrà la prima tappa a Viareggio (5-9 giugno, anche con la finale di Supercoppa), poi Coppa Italia a Paestum (4-7 luglio) e finali di campionato a Genova (8-10 agosto).

La squadra. Tanti nomi dei giocatori e delle giocatrici sono in via di definizione in questi giorni. Fra chi ha già la certezza di far parte del Cagliari Beach Soccer ci sono il capitano della femminile Veronica Privitera (reduce dalla promozione in Serie A di calcio a 5 con la Mediterranea) e quello della maschile Luca Ruggiu. Alcuni degli altri protagonisti già noti sono Angela Ruotolo, Claudia Saggion, Fabiana Vecchione e i sardi Andrea Aramu, Roberto Salis e Lorenzo Etzi, quest'ultimo da due anni in Serie A nel calcio a 5 (ha da poco chiuso la stagione con la Sandro Abate) e nel giro della Nazionale di futsal.

