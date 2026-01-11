Cresce il Burcei che ieri nell'anticipo del girone A di Seconda Categoria, è andato a prendersi un bel pareggio e un ottimo punto sul campo di una delle laeder dello stesso grirone, l'Himalaya: il Burcei è andato in vantaggio al 35' con un rigore trasformato da M. Zuncheddu. I locali hanno pareggiato dieci minuti dopo con Serpi. Nella ripresa non sono mancate le occasioni da una parte e dall'altra. Ha arbitrato Menichelli di Carbonia. Il Burcei punta alla salvezza. L'Himalaya al salto in Prtima categoria.

© Riproduzione riservata