Il britannico Felix Gill si è aggiudicato il singolare maschile nel quarto dei sei Itf Combined di Santa Margherita di Pula, organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Gill, che sui campi in terra battuta del Forte Village aveva vinto un torneo anche nell’ottobre del 2023, stavolta ha avuto la meglio sul polacco Daniel Michalski, sconfitto 7-6(5), 7-5 nella combattuta finale durata 2 ore e 35 minuti. Michalski, testa di serie numero 2, aveva vinto il torneo della scorsa settimana e conquistato così il sesto successo a Santa Margherita tra il 2022 e il 2025.

Nel doppio maschile, gli italiani Matteo Vavassori e Alessandro Spadola si sono arresi in finale 6-1, 6-2 ai cechi Dominik Recek e Daniel Siniakov.

Si giocherà domani mattina la finale del singolare femminile, una sfida tra outsider in cui si contenderanno il titolo la croata Tena Lukas e la qualificata ceca Julie Pastikova. Lukas è approdata in finale dopo aver superato 6-1, 4-6, 6-0 la tedesca Katharina Hobgarski, numero 3 del seeding e vincitrice del torneo concluso domenica scorsa, mentre Pastikova si è imposta 6-3, 3-6, 6-2, in 2 ore e 38 minuti, sulla numero 6 del seeding, la svedese Lisa Zaar.

