Il girone di ritorno di Serie A del 360GG Monastir è iniziato con una sconfitta ma allo stesso tempo un'ottima prestazione. Sabato scorso i bianconeri hanno ricevuto a Sestu la forte Feldi Eboli, vice campione d'Italia e con un roster destinato a dire la sua nei playoff scudetto. La squadra di Diego Podda ha giocato contro i campani, perdendo alla fine 2-1.

Scontro salvezza. Sabato il 360GG sarà ospite invece del Petrarca in uno scontro importante in chiave salvezza. "Sarà fondamentale come tutte le altre", ha avvisato Diego Podda, "non dev'essere la partita da vincere a tutti i costi". I bianconeri occupano attualmente il quartultimo posto in classifica che vorrebbe dire playout. La salvezza diretta dista solo due lunghezze, mentre è uno il punto di vantaggio sul Petrarca terzultimo che significherebbe retrocessione diretta.

Serie A2. Senza l'infortunato capitan Marco Tidu, la Leonardo ha perso al PalaConi 7-3 contro l'Orange Asti, conservando tuttavia il terzo posto in classifica. I cagliaritani ospiteranno sabato lo Sporting Altamarca per una sfida che inizia a mettere in palio punti importanti in chiave playoff.

Serie B. l'Industrial Point Cagliari ha dato ottimi segnali di ripresa, perdendo 5-4 contro la capolista Avis Isola. In chiave salvezza sarà importante il prossimo match sul campo del Cardano '91. L'Elmas ha ritrovato la vittoria nella trasferta contro il Pavia (9-2) e proverà a ripetersi sabato contro il Real Five Rho. La Jasnagora, dopo il 7-5 casalingo sul Cardano '91, giocherà in trasferta contro il Videoton Crema. Sconfitto il C'è Chi Ciak 5-4 dall'MGM 2000 e atteso dal difficile impegno contro l'Avis Isola prima in classifica. Secondo c'è sempre il Sestu Città Mediterranea, reduce dal turno di riposo e che affronterà in casa il Futsal Fucsia Nizza.

Femminile. Nel girone A, la Mediterranea ha chiuso il girone d'andata al primo posto in classifica con il 4-2 nel derby contro il Santu Predu. In compagnia delle cagliaritane c'è la L84, che ha battuto 4-1 nello scontro diretto al vertice la Jasnagora. Il Cus Cagliari è stato invece battuto 2-1 dal Corticella. Nel girone B, sorride l'Arzachena con il 4-1 contro La Coccinella. Sconfitte le altre altre due sarde: lo Shardana Futsal dalla capolista Virtus Ciampino (4-1), l'Athena Sassari dalla Nuova Comauto Pistoia (5-2).

© Riproduzione riservata