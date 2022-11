Il 360GG Monastir vuole dimenticare in fretta le tre sconfitte consecutive rimediate nelle scorse partite, arrivate dopo tre successi in fila. Nell'ultimo turno i bianconeri sono stati battuti 6-1 in trasferta dalla Fortitudo Pomezia. Ora la squadra di Diego Podda proverà a ripartire e tornare a muovere la classifica già da questo sabato per la sfida contro il Real San Giuseppe, in programma a Sestu alle 15:30 e valida per l'ottava giornata di Serie A.

Serie A2. Sabato in trasferta invece per la Leonardo, che contro l'Elledì Fossano va a caccia di una vittoria che manca da tre partite. Nello scorso turno i cagliaritani sono stati beffati dal Lecco, che ha segnato il gol del 2-2 a un secondo dalla fine proprio pochi istanti dopo il vantaggio arancionero di Dos Santos.

Serie B. Nel campionato di Serie B, il Sestu Città Mediterranea prosegue la propria marcia in testa alla classifica, con sei vittorie su sei insieme all'Avis Isola. Dopo il successo nel debry contro il C'è Chi Ciak per 7-2, la squadra di Mario Mura va a caccia della settima vittoria a Morbegno contro l'MGM 2000. Scontro importante in chiave salvezza per l'Industrial Point Cagliari che ospita il Pavia fanalino di coda al PalaConi. Anche il C'è Chi Ciak cerca punti per abbandonare il fondo della classifica nella sfida interna contro il Fucsia Nizza. Elmas e Jasnagora cercano di guardare in alto e per continuare a farlo dovranno superare rispettivamente Cardano '91 in trasferta e Real Five Rho in casa.

Femminile. Sono due le sarde in testa ai rispettivi giorni di A2 femminile. La Jasnagora guida il girone A insieme all'Infinity Futsal, formazione con cui ha pareggiato 2-2 domenica. L'Arzachena invece è in testa al girone B insieme a La 10, anche dopo il 2-2 contro il Pistoia. Le cagliaritane sono attese domenica dal derby contro il Santu Predu, le galluresi invece osserveranno il turno di riposo. Giocheranno invece Shardana Futsal, sul campo del Sabina Lazio, e Athena Sassari, in casa contro La Coccinella, entrambe a cerca di riscatto dopo le sconfitte nello scorso turno. Domenica era tornata alla vittoria la Mediterranea in trasferta contro la L84. Le cagliaritane cercano continuità nel match interno contro il Corticella. Vuole tornare a fare punti il Cus Cagliari, che affronterà fuori casa la San Marino Academy.

