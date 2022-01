Al PalaConi arriva la capolista Saviatesta Mantova per lo scontro diretto contro il 360 GG. I cagliaritani, che ospitano la prima forza del girone A di Serie A2, sono secondi in classifica con 6 punti in meno e proveranno a riaprire i giochi per frenare la fuga mantovana. Domani ritorna in campo anche il Città di Sestu, dopo il lungo stop per il Covid. La trasferta contro il Saints Pagnano sarà la prima gara del 2022 per la formazione di Chicco Cocco. Impegno esterno anche per la Leonardo che fa visita al Milano. Turno di riposo per la Monastir Kosmoto.

Serie B. Reduce dall'importante vittoria per 4-3 nel recupero di ieri sul campo del Leon, il Sardinia Futsal attende domani al PalaMonteAcuto il C'è Chi Ciak di Serramanna. Rinviato l'altro derby del girone A tra Jasnagora e Mediterranea, a causa delle positività nel gruppo squadra della Med. Nel girone E, turno di riposo per il Domus Chia.

Femminile. Altro rinvio per l'Athena Sassari in Serie A femminile, che ha proposto attraverso una lettera congiunta con il Bitonto e il Tikitaka Planet una sospensione temporanea di tutto il campionato. La richiesta però non è stata accolta. Nel girone B di A2 femminile, la Mediterranea vola a Roma per la sfida contro il Progetto Futsal. La Jasnagora riceve invece al PalaDante di Sestu La Coccinella. Nel girone A, è in programma il derby tra l'Arzachena e il Santu Predu. Altra sfida salvezza per il Cus Cagliari, in trasferta contro il Bagnolo.

Serie C1. Domani riparte anche il massimo campionato regionale. Dopo lo stop prosegue la sfida per il primato tra la capolista San Sebastiano Ussana, che attende l'Ichnos Sassari, e le insegutrici. Il Futsal Alghero ospita l'Oristanese, mentre la Dym Sport affronta nel derby di Settimo la Futsal 4 Mori. Rinviata la gara tra l'Elmas secondo e il Villacidro. Completano il programma Villasor-Happy Fitness Center, ZB Iron Bridge-Villaspeciosa e Delfino-Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata