Il 360GG Monastir torna a giocare in trasferta per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. Domani a Padova la sfida contro il Petrarca mette in palio punti importanti in chiave salvezza. Il 360GG occupa al momento il quartultimo posto in piena zona playout, con una lunghezza di vantaggio sul Petrarca terzultimo e in zona retrocessione diretta. Il match d'andata vide trionfare la squadra di Diego Podda per 2-0 con i gol di Etzi e Mattana per la prima storica vittoria nel massimo campionato italiano dei bianconeri. Il calcio d'inizio del match salvezza è in programma domani alle 18:30 nella Palestra Gozzano di Padova.

Serie A2. Nuovo impegno casalingo, invece, per la Leonardo in Serie A2. I cagliaritani, dopo il 7-3 subito dall'Orange Asti, cercano riscatto contro lo Sporting Altamarca in un match importante in chiave playoff. Calcio d'inizio domani alle 16 al PalaConi.

Serie B. Il C'è Chi Ciak sfida in trasferta la capolista Avis Isola. Impegno esterno anche per Jasnagora, contro il Videoton Crema, e Industrial Point Cagliari, contro il Cardano '91. Il Sestu Città Mediterranea riceve in casa il Futsal Fucsia Nizza, mentre l'Elmas ospita il Real Five Rho.

Femminile. Inizia il girone di ritorno di A2 femminile. Si parte domani con l'anticipo tra il Cus Cagliari e il Bagnolo. La capolista Mediterranea riceve domenica al PalaConi il Futsal Hurricane. Impegni esterni per la Jasnagora, contro il Corticella, e Santu Predu, sul campo del Pero. Nel girone B, si riparte con il derby tra Arzachena e Athena Sassari, mentre lo Shardana Futsal ospita la Roma.

