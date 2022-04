I windsurfisti isolani all’assalto della Coppa Italia Techo 293 e IQFoil. Trentuno atleti di Windsurfing Club Cagliari, Club Nautico Arzachena e Sporting Club Sardinia sono ad Ancona, per la tre giorni che decreterà i nuovi detentori del trofeo, messo in palio dalla Sef Stamura.

L’unico sardo presente tra gli IQFoil è Federico Pilloni (Windsurfing Club Cagliari), entrato a pieno regime nell’attività della nuova classe olimpica dopo aver largheggiato tra i Techno Youth, di cui è campione mondiale in carica. Nel campo di regata marchigiano, è alle prese con gli altri giovani talenti passati alla tavola con foil.

Tra i Techno 293, la Sardegna è ben rappresentata in tutte le categorie.

CH3 e CH4. Tra i giovanissimi, in acqua Lorenzo Maddaloni, Francesco Cao, Luca Versace (Windsurfing Club Cagliari), Claudio Columbano e Dalia Piras (CN Arzachena) più Gloria Maria Venturi (Sporting Club Sardinia).

Under 13. In gara Diego Marghinotti (WCC), Lorenzo Orecchioni (SC Sardinia), Matilde Del Chiappa e Pietro Dettori (CN Arzachena).

Under 15. Nell’affollatissima flotta Under 15, la Sardegna è presente con il campione europeo in carica, Pierluigi Caproni (WCC), Alfredo Tecleme, Fabio Filigheddu, Martina Dettori e Kristian Porcu (CN Arzachena) e con Martina Capoferri e Nicolò Pischedda (SC Sardinia).

Under 17. Quattro, gli atleti cagliaritani: Riccardo Poledrini, Teresa Medde, Alessandro Giagoni, Alessandra Cosentino. A loro si aggiungono Nicholas Dralle, Annaurora Culeddu e Manuel Cillano (SC sardinia).

Plus. Tra i regatanti di maggior esperienza, presente in blocco la squadra del Windsurfing Club Cagliari: Giorgio Falqui Cao, Veronica Poledrini, Angelina Medde, Elisa Cerciello, Alberto Angius ed Enrico Niola.

