I Corvi, società sportiva di Carbonia che da anni pratica il pattinaggio su rotelle, sbanca Imola: pioggia di medaglie alla trasferta nazionale dedicato alle categorie giovanili e quinto posto assoluto come società.

Il presidente del club Maria Caterina Pittoni e il direttore tecnico Giorgio Trezzi sono infatti rientrati dalla competizione in Emilia Romagna con un importante bottino: medaglia d'oro per la giovanissima Cloe Di Bartolo che ha vinto la sua gara di velocità con un distacco importante, argento per l’esordiente Gioele Murru (ha sfiorato l’oro per un millesimo di secondo). Quindi terzo posto per Ilaria Littarru, (retrocessa poi dai giudici al quarto per aver sfiorato un ostacolo). Ma poi ecco anche il quarto posto per Giada Trezzi (categoria Ragazzi) e ottimi piazzamenti per Chiara Pala, Giulia Campione, Emilia Mocci, Francesco Vassena, Gaia Vassena, Simone Trezzi, Beatrici Santus, Chiara Fara.

Grazie ai risultati di tutti, i Corvi sono tornati a Carbonia con un ottimo quinto posto di società nel novero di decine di società nazionali convocate al torneo nazionale.

