Rinforzo a centrocampo per il Monastir, con il direttore sportivo Matteo Zanda che ingaggia Mario Corcione, ex Latte Dolce, centrocampista campano classe 2001 che può agire in varie posizioni in mediana. Nella sua pur giovane carriera ha messo insieme un bagaglio di esperienza notevole: la prossima sarà la sua presenza numero 150 in Serie D, contando anche una gara nei play-out.Dopo gli esordi all’Avellino, con cui ha fatto le giovanili, Corcione ha sempre giocato in D: la prima volta nel 2019-2020 alla Nocerina, poi Vastese, Castelfidardo, Troina e due anni al Termoli, prima del Latte Dolce dove ha giocato 30 partite su 34 nell’ultimo campionato, con due gol.

«Appena mi hanno parlato del progetto e delle ambizioni della società, non ho esitato un attimo a dire sì», racconta con entusiasmo Corcione, pronto per questa nuova avventura. «L’ambiente è stato ottimo fin dal primo giorno: c’è un mix perfetto tra giovani e veterani, con un’atmosfera allegra sia nello spogliatoio che in campo. Questo è ideale per ogni giocatore.

Il Girone G l’ho già affrontato lo scorso anno con il Latte Dolce, ed è sempre stato un campionato equilibrato. Dalle prime impressioni che ho avuto, credo possiamo dire che siamo sulla buona strada».

© Riproduzione riservata