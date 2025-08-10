L'Alghero conferma per la nuova stagione di Prmozione, Giuseppe Mula, 23 anni.

Un giocatore di talento che ha iniziato proprio con l'Alghero, giocando poi nelle categorie Under 15, Under 16 e Under 17 del Cagliari. Poi, la maglia dell’Olbia per due stagioni nella Berretti.

Successivamente, Mula è approdato al Castiadas in Eccellenza, prima di intraprendere un percorso che dalla Prima Categoria lo ha riportato fino all’Alghero, dove è protagonista ormai da più stagioni. Un giallorosso doc, pronto a dare ancora il suo contributo per il rilancio della squadra catalana.

© Riproduzione riservata