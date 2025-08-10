Promozione, l'Alghero conferma Giuseppe MulaUn giocatore che ha iniziato proprio con la squadra, giocando poi nelle categorie Under 15, Under 16 e Under 17 del Cagliari
L'Alghero conferma per la nuova stagione di Prmozione, Giuseppe Mula, 23 anni.
Un giocatore di talento che ha iniziato proprio con l'Alghero, giocando poi nelle categorie Under 15, Under 16 e Under 17 del Cagliari. Poi, la maglia dell’Olbia per due stagioni nella Berretti.
Successivamente, Mula è approdato al Castiadas in Eccellenza, prima di intraprendere un percorso che dalla Prima Categoria lo ha riportato fino all’Alghero, dove è protagonista ormai da più stagioni. Un giallorosso doc, pronto a dare ancora il suo contributo per il rilancio della squadra catalana.