Il fantasista Andrea Porcheddu rientra al Carbonia (Eccellenza). Nella scorsa stagione, il giocatore classe 1999 ha indossato la maglia dell’Ossese. Sempre in Eccellenza, l’Iglesias conferma Nicolas Capellino (1989) e Antonny Cancilieri (1998). Tante conferme per il neo promosso Lanusei: faranno ancora parte della compagine ogliastrina il portiere Francesco Usai (2008), il difensore Matteo Mameli (2008) e l’esterno d’attacco Andrea Serra (2003).

