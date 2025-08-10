calcio
10 agosto 2025 alle 13:58
Eccellenza, rinforzi per il Carbonia, Iglesias e LanuseiLe squadre si preparano ad affrontare il nuovo campionato, tra nuovi arrivi ma anche tante conferme
Il fantasista Andrea Porcheddu rientra al Carbonia (Eccellenza). Nella scorsa stagione, il giocatore classe 1999 ha indossato la maglia dell’Ossese. Sempre in Eccellenza, l’Iglesias conferma Nicolas Capellino (1989) e Antonny Cancilieri (1998). Tante conferme per il neo promosso Lanusei: faranno ancora parte della compagine ogliastrina il portiere Francesco Usai (2008), il difensore Matteo Mameli (2008) e l’esterno d’attacco Andrea Serra (2003).
