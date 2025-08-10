Si completa anche il reparto difensivo del Tortolì (Eccellenza), con l'innesto classe 2003 Ilyas Lahrach. Difensore eclettico, capace di giocare indifferentemente da centrale o su entrambe le fasce, Ilyas Lahrach è cresciuto nelle giovanili tra Pomezia e Racing Aprilia.

Gioca quindi in Eccellenza con le maglie dell'Indomita, per poi tornare al Pomezia dove colleziona quasi 90 presenze in un triennio tra Eccellenza e Serie D.

Nell'ultima stagione ha giocato  all'Atletico Ardea. Ora la tappa a Tortolì.

