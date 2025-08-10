Eccellenza, il Tortolì rafforza la difesa con Ilyas LahrachLa squadra completa il reparto difensivo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si completa anche il reparto difensivo del Tortolì (Eccellenza), con l'innesto classe 2003 Ilyas Lahrach. Difensore eclettico, capace di giocare indifferentemente da centrale o su entrambe le fasce, Ilyas Lahrach è cresciuto nelle giovanili tra Pomezia e Racing Aprilia.
Gioca quindi in Eccellenza con le maglie dell'Indomita, per poi tornare al Pomezia dove colleziona quasi 90 presenze in un triennio tra Eccellenza e Serie D.
Nell'ultima stagione ha giocato all'Atletico Ardea. Ora la tappa a Tortolì.