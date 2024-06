Doveva essere semplicemente una bella giornata di sport. E' stata una giornata per loro indimenticabile. A coronamento di una splendida stagione, i ragazzi di mister Nicola Tolu, Gigi Trudu e Francesco Floris hanno conquistato il titolo provinciale della categoria " Giovanissimi", battendo la Polisportiva Isili per 6-2 che in stagione aveva ottenuto 26 vittorie su 26 incontri giocati. In gol Cireddu, Loi, Setzu e Mascia. Il Sinnai quest'anno ha anche conquistato la partecipazione al prossimo campionato regionale di categoria.

La finale con l'Isili è stata giocato sul campo neutro di Guasila, davanti ad una cornice fantastica e ad un gran pubblico, colorato e corretto.

«Un successo importante per noi – dicono i dirigenti del Sinnai -. Nella finale abbiamo piegato la squadra che in precedenza aveva sempre vinto. Vogliamo comunque render merito alla Società Polisportiva Isili, ai giocatori, all'allenatore Cordella, allo staff e i loro tifosi. Squadra forte e risultato probabilmente severo per ciò che si è visto in campo. Complimenti anche a loro per la stagione spettacolare e la promozione nel campionato regionale».

Menzione particolare per l'arbitro e per le due assistenti, che hanno diretto in modo esemplare il match

