Non si ferma con le Feste, l’intensa attività della flotta sarda degli Hobie Cat 16, la più numerosa d’Italia. I veloci catamarani, che da anni hanno la loro base al Windsurfing Club Cagliari, sono stati protagonisti al Poetto della prima giornata del Criterium di Natale, una via di mezzo tra regata e allenamento comunque carica di agonismo e sana competizione che li terrà impegnati per tutto il periodo festivo con altre due uscite.

Dodici, gli equipaggi presenti nella prima manche e capaci di portare a compimento due regate, malgrado il vento leggerissimo. A vincerle entrambe, Antonello Ciabatti e Luisa Mereu, pluripremiati a livello regionale e nazionale. A due punti di distanza, tengono il passo Domiziano Nenna e Francesco Cherchi (per loro due secondi posti e 4 punti totali). Il terzo posto provvisorio porta la firma di Maurizio Nese e Ornella Vacca (5-4, 9 punti), insidiati da Michela Piu e Luca Marcis (7-3, 10) questi ultimi tra le coppie qualificate al prossimo Mondiale di classe, in programma l’estate prossima a Barcellona. In mare anche il navigatore oceanico Gaetano Mura, in coppia con Daniele Ciabatti.

