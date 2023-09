La maglia numero 1 al sindaco Marcello Ladu, la 2 a Rita Cocco, assessore comunale allo Sport. La sala rappresentanze del Comune di Tortolì, questa mattina, s’è tinta di rossoblù per ospitare la delegazione del club calcistico che milita in Promozione. Ad accoglierla anche Luigi Cardia, vicesindaco, assessore al Bilancio e dirigente del club.

Andrea Demurtas, il presidente dell’associazione sportiva più longeva della cittadina con i suoi 70 anni di attività, ha donato le casacche agli amministratori insieme al capitano, Federico Serra. In sala hanno trovato posto tutti i tesserati, tra staff tecnico (in testa l’allenatore della prima squadra, Daniele Salerno) e dirigenziale, tra cui il direttore sportivo Serafino Brotzu. «C’è l'intento di proseguire in una fattiva collaborazione che giovi allo sviluppo dello sport e delle attività sociali nella nostra comunità», ha detto il presidente Demurtas, a capo del club che conta 200 tesserati. Gli amministratori hanno espresso i migliori auguri al club in vista dell’inizio del campionato (24 settembre) e per il raggiungimento degli obiettivi. «Occorre lavorare insieme e fare rete», è stato l’accordo sulla cui direttrice hanno deciso di viaggiare le parti.

«Lo sport è socializzazione e inclusione e deve far parte integrante della nostra vita per migliorarla e renderla più sana», hanno aggiunto gli amministratori. «Massima collaborazione e sinergia - è stata la conclusione degli esponenti della maggioranza - con il Tortolì calcio, che resta il pilastro sportivo della comunità».

