«I bambini devono giocare, non morire»: è la grande scritta che il gruppo Carbonia Ultras ha esposto sulla gradinata dello stadio Zoboli all'inizio del derby di Eccellenza tra Carbonia e Iglesias, vinto dai padroni di casa per 2-0.

La grande scritta è stata accompagnata da un bellissimo striscione realizzato sempre dal gruppo in cui sono raffigurati quattro bambini che giocano con una palla a ridosso di un area distrutta dalle recenti guerre.

Per l'occasione le due squadre sono scese in campo accompagnate dai bambini che hanno indossato una maglia bianca con la scritta NO WAR - SAVE THE CHILDREN e dei palloncini bianchi che sono stati lanciati in aria prima del fischio d'inizio.

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