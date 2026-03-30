Seconda giornata e seconda vittoria dell’Amsicora, nella serie A Élite femminile. Vincendo 3-1 a Bologna con la matricola Hockey Team Femminile mantiene il passo della Lazio e dell’HP Milano in testa alla classifica. Una vittoria convincente firmata da Fiorelli, Di Mauro e Gutierrez, alla prima rete con la maglia dell’Amsicora. La squadra bolognese è andata a segno con Ilaria Amorosini, ex Ferrini ed ex arbitro internazionale che ha deciso di tornare in campo. Ora la sosta per le feste pasquali, ma non per l’Amsicora che dal 3 al 6 aprile sarà impegnata a Vienna nell’Eurohockey Trophy I.

Un sabato in chiaroscuro invece nel massimo torneo maschile. Il risultato più eclatante è la sconfitta interna dell’Amsicora, battuta 3-1 dalla capolista Tevere, che è salita a + 4 rispetto alla squadra di Roberto Carta. Era il big match di giornata, vinto dalla difesa più forte e organizzata. Vantaggio iniziale della Tevere, immediato pari di Atzori. Nella terza frazione vantaggio romano, la reazione dell’Amsicora è insistente nel finale, ma si ferma davanti allo sbarramento difensivo avversario che non concede tiri in porta e corner corti. E a quattro minuti dalla fine la Tevere cala il tris su corto.

Va meglio alla Ferrini che vince 6-4 a Reggio Emilia, grazie al rush finale nell’ultima frazione. La squadra di Zuddas raggiunge al terzo posto l’Amsicora e le romane Butterfly e Lazio.

Primo vantaggio con Zeiad, Reggio pareggia nella seconda frazione. Dopo l’intervallo la Ferrini tenta due volte la fuga con due corti di Edris ma viene raggiunta e superata, ci pensa Gamal a pareggiare.

Nell’ultima frazione, sul 4-4 arrivano le reti della vittoria di Mucci e Gamal.

Si è giocata la terza giornata della serie A1. Nel torneo maschile è terminato in parità, 2-2 il derby tra HT Sardegna e Cus Cagliari. Doppio vantaggio universitario con Waleed e Labdo, nell’ultimo quarto la reazione della squadra urese con Ghobran su rigore e Vargiu. La Juvenilia Uras ha pareggiato 1-1 a Potenza Picena, rete di Grussu.

Nel campionato femminile prima sconfitta per la Ferrini, battuta 3-2 in casa dalla Moncalvese. A decidere è stata la tripletta della fuoriclasse spagnola Huertas, classe 1982, capace di fare ancora la differenza. Per la squadra di Vaccargiu a segno Ivakhnenko e Muccelli.

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