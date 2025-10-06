Procede a singhiozzo la prima fase della Coppa Italia maschile. Nel weekend due partite nel girone D, quello delle cinque squadre sarde, una relativa alla quinta giornata di andata, la seconda un anticipo della seconda di ritorno. In entrambi i casi ha vinto l’Amsicora, che con quattro vittorie guida la classifica provvisoria. Il dato più significativo è che la squadra di Roberto Carta ha segnato trenta reti in quattro partite.

Sabato la prima sfida, l’ormai classico derby con la Ferrini vinto 3-1. Un match piacevole, con l’Amsicora al completo e la Ferrini con alcuni innesti dal settore giovanile. Rispetto alla scorsa stagione Zuddas dovrà fare a meno di Rodriguez e Binaghi. Passa comunque in vantaggio all’inizio del secondo quarto con un corto di Edris, ma l’Amsicora pareggia pochi minuti dopo con Montalbano, in seguito, dopo il riposo allunga con una doppietta su corto dell’ex Ojeda.

Problemi nell’impianto di irrigazione del Comunale di Uras, l’altra partita in programma sabato è stata rinviata, HT Sardegna-Cus Cagliari si giocherà il 15 ottobre. Per questo motivo HT Sardegna-Amsicora (anticipo della seconda di ritorno) si è giocata ieri mattina a Ponte Vittorio. Con annessa goleada della squadra cagliaritana, vittoriosa 11-0. Risultato già deciso all’intervallo, poi la squadra di Uras è crollata. Protagonisti l’argentino Ojeda, 4 reti, e il cagliaritano Atzori con una tripletta. A segno anche Carta, Lai, Montalbano e Solorza.

Giovedì entra in scena la Juvenilia Uras che sfiderà l’Amsicora. In attesa della disponibilità del Comunale, anche questa partita sarà disputata a Ponte Vittorio.

