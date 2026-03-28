È appena la quarta giornata della serie A Élite maschile, l’Amsicora è già davanti a un bivio. Oggi a Ponte Vittorio (ore 15) sfida la Tevere campione d’Italia, capolista in coabitazione con il Brà, con l’Amsicora che insegue a un punto. Tre punti che valgono tanto per la squadra di Roberto Carta, che dopo il passo falso della prima partita ha vinto le successive due, derby compreso.

A proposito della Ferrini è pronta per la trasferta di Reggio Emilia con Città del Tricolore. Se i cagliaritani sono partiti con il freno a mano (due sconfitte), gli avversari hanno fatto peggio, con tre k.o. e l’ultimo posto in classifica con zero punti.

Domani prima trasferta per l’Amsicora nella serie A Élite femminile, si gioca la seconda giornata. La attende la matricola HTF Bologna, battuta 3-1 nella gara d’esordio dall’HP Milano. L’Amsicora ha invece iniziato il suo percorso battendo 1-0 il Butterfly Roma.

Serie A1

Nel campionato maschile è in calendario stasera il terzo turno, con il derby HT Sardegna-Cus Cagliari (Comunale di Uras ore 15). La Juvenilia Uras è in trasferta, a Potenza Picena.

Domani terza giornata del torneo femminile, al “Maxia” (ore 15) è in programma Ferrini-Moncalvese.

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