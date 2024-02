La miglior prestazione in biancoblù di Sara Fontemaggi non è bastata all’Hermaea Olbia per battere il Volley Soverato.

La giovane schiacciatrice umbra, classe 2002, ha chiuso il match della 2ª giornata della poule salvezza di A2 femminile di volley con 24 punti e il titolo di mvp delle galluresi: peccato per il risultato, una sconfitta al tie-break che brucia, a maggior ragione perché maturata tra le mura amiche del GeoPalace. «Siamo mancate nei dettagli e nei momenti clou: quando siamo avanti, com’è successo nel terzo set, ci perdiamo, e invece è là che dovremo spingere di più», si rammarica Fontemaggi, alla seconda stagione a Olbia. «È tosta, perché le gare in casa sono fondamentali e non potremo più sbagliare. Cercheremo di uscire da questa situazione, perché mancano poche partite, ed entrare in palestra con più convinzione e voglia di fare per portare a casa la prossima partita».

Ieri, la squadra di Dino Guadalupi, settima in classifica con 16 punti e 4 di distanza dalla salvezza, è tornata ad allenarsi in vista dell'impegno in casa del fanalino di coda Pescara. Un appuntamento da non fallire. «Siamo ancora lontane dal quinto posto che vale la salvezza: adesso – aggiunge a proposito Fontemaggi – cerchiamo di andare a Pescara per fare punti».

