La gara persa al tie-break a Lecco ha offerto all’Hermaea Olbia argomenti di riflessione. Rafforzandone al contempo la determinazione in vista del prossimo appuntamento: la sfida interna con la matricola Melendugno, in programma domenica al GeoPalace.

«Dovremo concentrarci sul fare bene il nostro gioco e cercare di portare a casa più punti possibili: stiamo studiando l'avversario con attenzione, essendo una neopromossa arriverà in Sardegna combattiva e affamata di punti, ma giocare davanti ai nostri tifosi sarà un punto a nostro favore e dovremo approfittarne», interviene la centrale Letizia Anello presentando il match della 7ª giornata della A2 femminile di volley.

«Il finale della partita di Lecco ha dimostrato quanto sia stata equilibrata la partita: purtroppo capita di avere la possibilità di chiudere e non riuscire, ma quando si parla di uno o due punti ci sono molte variabili che possono ribaltare la situazione in pochi secondi», aggiunge la giocatrice biancoblù, arrivata la scorsa estate alla corte del coach Dino Guadalupi dopo l’esperienza con l’Offanengo. «Siamo quasi al giro di boa, anche se i risultati non sempre ci hanno sorriso stiamo affrontando il nostro percorso nel modo giusto: abbiamo una squadra giovane e nuova, col tempo – conclude Anello – riusciremo ad esprimerci nel migliore dei modi».

Per la cronaca, 2 punti separano le galluresi dal fanalino di coda del Girone B, mentre davanti l’Hermaea ha a portata di aggancio tre formazioni. Squadre in campo al GeoPalace alle 17: dirigono gli arbitri Simone Magnino e Michele Marconi.

