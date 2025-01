Melendugno evoca bei ricordi. Il successo nella gara d’andata contro la formazione salentina avviò il filotto di quattro vittorie che permise all’Hermaea Olbia di rilanciarsi in classifica dopo un avvio di stagione altalenante.

Da allora, però, qualcosa è cambiato, e alla vigilia della gara di ritorno, dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Dino Guadalupi è obbligata al bis contro la Narcon Volley, oggi terza in classifica e reduce da cinque vittorie, per provare a restare in corsa per la poule promozione della A2 femminile di volley. “Bisogna utilizzare la delusione derivata dalla sconfitta ad Offanengo e tramutarla in cattiveria agonistica a partire dal prossimo impegno di campionato”, dice Guadalupi in occasione della presentazione del terzultimo appuntamento della stagione regolare.

“Inutile nascondere che l’esito della partita ci ha allontanato dal nostro primo obiettivo che ora non è più nelle nostre mani e che non siamo nel nostro momento migliore per dei motivi oggettivi, ma proprio per questo – spiega il coach delle galluresi – bisogna che tutti facciamo più di quello che abbiamo fatto finora per sopperire come squadra alle difficoltà del singolo. Tutte le gare sono importanti in termini di punti, qualsiasi sia la seconda fase che affronteremo”. A 5 lunghezze di distanza dal quinto posto, occupato al momento dalla Nuvolì Altafratte Padova, la matematica tiene aperto il discorso poule promozione.

Contro il Melendugno domenica al GeoPalace un risultato diverso dal pieno successo potrebbe, però, far naufragare irrimediabilmente il sogno di una post season da protagonisti. “Melendugno è una squadra completa, esperta e in fiducia, ci aspettiamo una gara intensa in cui tutte le nostre migliori armi a disposizione, e la gestione del servizio e la fase break in primis, dovranno darci la possibilità di stare in gara con continuità”, aggiunge Guadalupi. “Sarà poi importante essere lucidi e aggressivi in attacco per riuscire ad avere la meglio su un avversario che su questo fondamentale si sta esprimendo a ottimi livelli”.

Squadre in campo alle 17: arbitrano Deborah Proietti e Azzurra Marani, al video check Simone Manconi.

