Cinque giornate all’alba della regular season della A2 femminile di volley. Cinque partite nelle quali l’Hermaea Olbia proverà a superarsi per conquistare la poule promozione, distante oggi 3 punti.

Archiviata la sconfitta in casa della capolista Futura Giovani Busto Arsizio la squadra di Dino Guadalupi è tornata al lavoro in vista dalla ripresa del campionato, in programma domenica: avversario al GeoPalace la Nuvolì Altafratte Padova, che in classifica precede la formazione gallurese a +1.

All’ultimo turno le venete sono riuscite a strappare un punto alla vice primatista Itas Trentino, mentre l’Hermaea è uscita nettamente sconfitta (0-3) nella sfida con le bustocche, ma la fame, a questo punto della stagione, non fa difetto a nessuno, a maggior ragione se, come l’Hermaea, anche l’Altafratte Padova è in corsa per la poule promozione. Per contro, scivolare in zona retrocessione è un attimo: ne sanno qualcosa Partenio e compagne, passate nel giro di un turno dal quinto al settimo posto, con l’Albese Como che insegue a 3 lunghezze di distanza.

Se Busto era forse un ostacolo insormontabile, con Padova l’Hermaea se la potrà giocare alla pari col valore aggiunto del pubblico di casa, grande trascinatore nell’ultima gara interna del 2024 contro l’Albese Como, sconfitta in rimonta al tie-break. Poi, ci sarà da affrontare l’Offanengo in trasferta, il Melendugno al GeoPalace, Trento fuori e la Tenaglia Abruzzo Volley fanalino di coda a Olbia il 2 febbraio, con altri due scontri diretti (con Offanengo e Melendugno) che potrebbero fare la differenza tra una post season da protagonista e una tranquilla salvezza.

