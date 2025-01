L’ultimo atto della stagione regolare della A2 femminile opporrà l’Hermaea Olbia al fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley.

Tramontato il sogno della poule promozione, domenica al GeoPalace la squadra di Dino Guadalupi proverà a conquistare punti in ottica poule salvezza. «Mi aspetto una gara molto difficile: Altino si è fatta valere nelle ultime uscite, ma il nostro intento è chiudere la prima fase della stagione con una vittoria piena, risultato che, tra l’altro, sarebbe molto utile per la seconda fase del campionato», spiega il capitano Laura Partenio.

«Dovremo cercare di restare sempre lucide e sul pezzo, imponendo il nostro ritmo. Spesso, contro le squadre che stanno nella zona più bassa della classifica, il rischio è di adeguarsi al ritmo delle avversarie», sottolinea la schiacciatrice veneta. «La concentrazione, in questo senso, sarà fondamentale». Peccato per la sconfitta di Trento, che ha matematicamente escluso l’Hermaea dalla corsa per la poule promozione. «Ci speravamo tanto, ma nella regular season abbiamo dovuto affrontare delle dinamiche un po’ sfortunate, anche a livello di infortuni», ammette Partenio. Che chiude indicando il nuovo traguardo: «Nella seconda fase ci piacerebbe trovare uno dei primi due posti in classifica».

Squadre in campo al GeoPalace alle 16: arbitrano Gianmarco Lentini e Riccardo Faia Riccardo, al video check Michael Montis.

© Riproduzione riservata