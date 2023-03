Si consuma domani sul campo dell’Orocash Lecco l’ultimo atto della stagione regolare dell’Hermaea Olbia.

Un appuntamento nel quale la squadra di Dino Guadalupi proverà a fare punti per conquistare la poule promozione della A2 femminile di volley. Nella consapevolezza che per agguantare il sesto posto, ultimo valido per l’accesso ai playoff, servirà anche un risultato negativo da parte dell’Albese Como, diretta concorrente nel testa a testa impegnata nella gara interna con Sassuolo.

Alla sfida da dentro o fuori del Palasport “Al Bione” le galluresi arrivano in fiducia dopo l’ultima convincente affermazione casalinga a spese del Montale. In classifica Lecco occupa la nona piazza con 22 punti, 5 in meno dell’Hermaea, che all’andata al Geopalace si impose in 3 set, ed è reduce da 5 sconfitte consecutive, ma nell’ultimo turno ha saputo giocare alla pari contro la capolista Itas Trentino, cedendo solo al tie-break, e ha bisogno di punti in ottica salvezza, per cui ci sarà da lottare.

A maggior ragione perché le olbiesi quest’anno in trasferta hanno raccolto ben pochi punti. Si gioca dalle 17: arbitrano Pierpaolo Di Bari e Stefano Chiriatti.

