Ultimo appuntamento della stagione regolare della A2 femminile di volley e ultima spiaggia per conquistare la poule promozione: domenica a Lecco contro l’Orocash, l’Hermaea Olbia si gioca la chance per agganciare la parte alta della classifica.

Ed evitare contemporaneamente la poule salvezza. Un’occasione che la squadra di Dino Guadalupi non intende sprecare, nella consapevolezza che a un risultato positivo al Palasport “Al Bione” dovrà corrispondere la frenata della pari punti Albese Como, impegnata contro la Materials Sassuolo. “Dovremo focalizzarci esclusivamente sulla nostra gara e sul giocarcela punto a punto al massimo delle nostre possibilità, senza fare tanti conti o previsioni: arriviamo a questo appuntamento con fiducia, ma Lecco, come noi, è a caccia di punti importanti per la fase successiva, e ci aspettiamo una partita senza sconti”, avverte Guadalupi presentando il match.

“Sappiamo che l’avversario fa leva su ottime qualità nei fondamentali di seconda linea e su un’omogenea ed efficace distribuzione del gioco. Sarà dunque importante lavorare bene nella correlazione muro difesa e sulla fase break in generale per aver ragione di un avversario che ha dimostrato di essere mentalmente in salute e con una buona identità. Noi, di sicuro – aggiunge il coach dell’Hermaea – ci porteremo dietro il giusto approccio delle ultime gare”.

Fischio d’inizio alle 17: al Palasport “Al Bione” di Lecco arbitrano i signori Pierpaolo Di Bari e Stefano Chiriatti.

