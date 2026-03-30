Cresce lo sport cittadino di Porto Torres, esce fuori dai confini e continua a nutrirsi di successi. Come L’Happy FC Porto Torres che, dritta nel suo percorso con umiltà e impegno nel campionato di calcio a 5, ha vinto domenica la Final Four di Coppa Italia di serie D battendo 4-1 il Sestu nella finalissima serale al Pala San Nicola di Oristano. Nelle semifinali, giocate la mattina del 29 marzo, le due squadre avevano battuto rispettivamente l'Asd Kadossene con il punteggio di 6-1 e il Futsal Laerru per 7-5, dopo i calci di rigore. Un impulso a scommettere sul prossimo obiettivo: la promozione al campionato di Serie C2, un risultato superato in passato quando avevano conquistato il passaggio in Serie C1. Una promozione meritata a cui, però avevano dovuto rinunciare per mancanza di fondi.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il vicepresidente del CR Sardegna Francesco Mereu, il responsabile regionale del calcio a 5 isolano Luca Fadda coadiuvato dal segretario della Delegazione calcio a 5 Sardegna Sandro Camba. La squadra Happy Fc Porto Torres - Tomaso Fiori, Gianni Delogu, Giuseppe Fraumene, Antonio Sanna, Alessandro Ruiu, Manolo Ascione, Francesco Pisano, Riccardo Nieddu, Soggia Mario, Roberto Faedda, Salvatore Pau, Daniele Dau, Giuseppe Todde, Francesco Nazzani, Nicolò Bozza, Matteo Goddi, Luca Pisano, Matteo Ruggiu e Luigi Manzo- è allenata da Mario Russo, con secondo allenatore Antonio Sanna, presidente Antonello Daino, dirigente Ermanno Morga e Stefano Farris e il dirigente accompagnatore Antonio Piras (noto Lello) che hanno ringraziato lo sponsor Mabo.

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