Successo per la prima edizione dell’Half Marathon Isola dell’Asinara, con la vittoria maschile di Michele Cuccu (Runfast Sassari) con il tempo di 1.21’47”, e la vittoria femminile di Eleonora Gardelli (Moving SSD), con il tempo di 1.31’11”.

Un evento capace di coniugare l’energia della competizione regionale con la straordinaria bellezza di uno dei luoghi più affascinanti del nostro territorio. La manifestazione, organizzata dal Triathlon Team Sassari con il patrocinio del Comune di Porto Torres, ha offerto ad atleti e partecipanti l’opportunità di vivere l’isola in modo autentico e coinvolgente.

I 21 chilometri di gara – lungo il difficile e affascinante percorso tra Cala d’Oliva e Fornelli – hanno attraversato paesaggi incontaminati e scorci di rara suggestione, nel cuore del Parco Nazionale dell’Asinara: un vero paradiso di biodiversità, un unicum nel Mediterraneo.

Più di una semplice competizione, l’Half Marathon si è rivelata un’importante occasione di valorizzazione e promozione del territorio, capace di mettere in luce le peculiarità ambientali e paesaggistiche dell’isola, offrendo al contempo un’esperienza intensa e memorabile. Un’iniziativa che conferma il forte legame tra sport e territorio, e che contribuisce a rafforzare l’identità dell’Asinara e di Porto Torres come destinazioni di eccellenza, dove natura, cultura e attività all’aria aperta si incontrano in modo armonioso.



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