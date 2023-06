Piccole calciatrici ogliastrine al Grassroots festival di Coverciano, il quartier generale della Figc. È il Tortolì a rappresentare la Sardegna al Torneo magico nell’attività femminile 5 contro 5. La Sardegna è stata inserita nel girone con Abruzzo, Alto Adige e Umbria. La partita d’esordio si giocherà domani alle 10 contro l’Umbria, a seguire sfida alle avversarie di Abruzzo e Alto Adige. Le gare si disputeranno sul campo 1 intitolato a Fabio Bresci, dirigente di spicco della Federcalcio, scomparso nel 2017. La delegazione di Tortolì è guidata da Dante Piras e Marcello Puddu.

Al termine della manifestazione non verranno stilate graduatorie di merito. Oggi le squadre dell’attività del Torneo magico, dopo aver partecipato alle Pokémon Evolution Challenge nella Fun Zone dedicata, si sono ritrovare alle 17.10 sul campo 2 per il saluto della prima giornata e sono rientrate in hotel a Montecatini Terme. Domani, al culmine dell’attività, le giovani calciatrici potranno andare a fare la doccia e prepararsi per la premiazione prevista sul campo 2 intorno alle ore 12.30 e successivamente sono attese al pranzo previsto alle 13.50.

L’evento è organizzato dalla Figc con lo scopo di promuovere l’attività femminile in tutte le regioni italiane e con il fine di raggiungere gli obiettivi posti dalla Nuova Carta del Grassroots della Uefa. Il Settore giovanile e scolastico ripropone, per il secondo anno, il Torneo magico che coinvolge le bambine che hanno iniziato a partecipare all’attività ufficiale per dare continuità all’impegno anche se con una breve esperienza, donando continuità quindi all’attività promozionale avviata con il programma PlayMakers, oppure alle società che hanno sottoscritto convenzioni con Istituti scolastici. Attraverso questa attività si vogliono gratificare, insieme, società sportive e scuole, o semplicemente società interessate a sviluppare l’attività femminile premiandole per l’impegno e la passione con cui stanno contribuendo a sviluppare e promuovere l’attività femminile giovanile nel vero spirito del Grassroots.

