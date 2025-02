In Serie D, oggi si è giocato il resto della venticinquesima giornata dopo la sconfitta nell’anticipo del Latte Dolce (3-1 con la Gelbison). Vince la Cos, perde l’Ilva.

Grande vittoria a Tertenia per la Costa Orientale Sarda che piega 2-1 il Real Monterotondo. La squadra di Antonio Carta lascia l’ultima posizione e balza in zona playout, a quattro lunghezze dalla salvezza diretta. Sarrabesi ogliastrini in vantaggio al 14’ con Calabrese dopo una mischia in area. Al 25’ il raddoppio di Romano su assist dell’ottimo Pinna. Nella ripresa, al 7’ Pellegrini accorcia le distanze. Nel finale Enrico Loi e Sulis sfiorano il tris.

Non basta un’ottima Ilvamaddalena, beffata nel finale (2-1) allo “Squitieri” dalla Sarnese. I padroni di casa sbloccano il risultato al 25’ con Lagziri. Nella ripresa, al 10’ i sardi pareggiano con un rigore trasformato da Izzillo con la Sarnese che resta in dieci per il rosso a Samotti. Nel finale, in pieno recupero, il gol di Montini su rigore che decide il match.

