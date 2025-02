Continua il momento no del Latte Dolce, che sul campo del Gelbison incassa la quinta sconfitta consecutiva: 3-1. La formazione campana raggiunge momentaneamente in vetta al girone G della serie D il Cassino. La squadra sassarese invece corre il rischio di vedere ulteriormente ridotto il distacco dalla zona playout.

Gara che i padroni di casa hanno sbloccato già dopo un quarto d'ora con Viscomi che in mischia segna sotto porta. Il Latte Dolce reagisce, ma senza gli infortunati Odianose e Kone, l'attacco è dimezzato.

In avvio di ripresa il Gelbison la chiude: Sognog segna al 51', in contropiede Liurni firma il 3-0. La formazione di Setti realizza la rete della bandiera con Tesio nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Sanna.

