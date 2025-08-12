Tennis, Lorenzo Carboni subito out a TodiIl 19enne algherese è stato sconfitto in tre set all'esordio nell'Atp Challenger 75
Si ferma al primo ostacolo l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp Challenger 75 di Todi.
A strappare il pass per il secondo turno degli Internazionali di Tennis Città di Todi-CerGo Tennis Cup organizzato da Mef Tennis Events è stato Gianmarco Ferrari, che l'ha spuntata 6-3, 3-6, 6-1 in quasi due ore di gioco sul 19enne algherese, numero 552 della classifica mondiale.
«Ho giocato e vinto un’altra partita molto complicata», ha spiegato il 25enne mancino pratese (594 Atp), «Lorenzo è molto bravo, ultimamente abbiamo giocato diverse volte l’uno contro l’altro. Ho cercato di mettergli pressione sin da subito, giocando secondo la mia strategia per quasi tutto il match».