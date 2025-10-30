Interessante appuntamento per gli appassionati di pugilato. Ad annunciarlo è il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri: giovedì 5 dicembre, presso l’EXPO di Calangianus, andrà in scena una grande serata di boxe. Il campione italiano dei pesi supermedi, il sassarese Andrea Aroni, salirà sul ring per difendere il titolo nazionale contro Valentino in un combattimento sulla distanza delle 10 riprese da 3 minuti. Ma non sarà l’unico match della serata, che offrirà agli appassionati di questo sport, anche un confronto di livello internazionale con in palio il Titolo Europeo EBU Silver dei pesi supergallo. A contenderselo saranno il campione in carica, il belga Eloyan, e lo sfidante italiano Francesco De Rosa. Un doppio appuntamento dunque d’alto livello, organizzato dalla Promo Boxe Italia e dal Gp Aurora Calangianus, con il sostegno del Comune di Calangianus, della Regione Autonoma della Sardegna e di numerosi partner. Due titoli in una sola notte, tra campioni italiani e sfide europee, dunque, il 5 dicembre a Calangianus.

© Riproduzione riservata