Dopo due anni lontano dal mare, la Rotary Cup si prepara a salpare di nuovo con la sedicesima edizione, che affollerà il Golfo degli Angeli domenica mattina. Una partecipazione importante infatti è garantita dalle iniziative benefiche che da sempre accompagnano la manifestazione e la rendono unica, nel calendario della vela d’altura regionale.

Le iniziative. “Alla regata è accompagna una raccolta fondi, che servirà per l’acquisto di speciali carrozzine destinate alle persone con disabilità motoria e studiate per poter transitare sulla spiaggia del Poetto ed entrare in mare”, ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione Alessandra Maccioni, presidente del Rotary Club Cagliari sud, sezione che organizza il trofeo con il supporto tecnico della Lega Navale Italiana Cagliari e dello Yacht Club Cagliari e il sostegno dell’associazione del Consiglio dell’Ordine degli Ingeneri di Cagliari.

All’acquisto delle carrozzine – che saranno consegnate agli stabilimenti della cooperativa Golfo degli Angeli – concorreranno anche le donazioni fatte sul sito web della Rete del Dono.

Il messaggio di pace. La manifestazione promuoverà, com’è nell’intento del Rotary, anche la pace. “A bordo di un Grand Soleil 46 navigheranno, insieme, una velista russa e una ucraina, per diffondere concretamente il messaggio di amicizia e pace”, ha annunciato Anna Maria Bonomo, del Rotary Club Cagliari sud.

La regata costiera, che scatterà sotto la Sella del Diavolo per dipanarsi lungo il litorale con diverse boe fino a Marina di Capitana, vedrà la partecipazione di cabinati ma anche della flotta cittadina dei catamarani Hobie Cat 16. Saranno loro, a partire per primi alle 11. Un quarto d’ora dopo, tutti gli altri. In palio, oltre ai premi di categoria, anche lo speciale challenge riservato agli equipaggi che schierano soci del Rotary.

