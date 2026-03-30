Il Botanic Golf Sa Cuba presenta il calendario di aprile. Inaugurata la stagione sabato col Trofeo Sa Cuba, gara individuale Stableford su 9 buche, il golf club olbiese si prepara a spalancare le porte per i prossimi appuntamenti sportivi: la Green Cup Botanic, in programma l’11 aprile, e il Trofeo Sa Cuba Nature, di scena il 18.

I primi tre appuntamenti del 2026 confermano la volontà del circolo di promuovere il golf come esperienza sportiva accessibile, coinvolgente e capace di valorizzare il territorio. Una promozione che il circolo ha portato anche fuori dai suoi campi e percorsi con diverse iniziative, che nei mesi precedenti hanno convolto la comunità di Olbia attraverso lezioni e dimostrazioni pratiche offerte in prima persona dai maestri del Botanic Golf Sa Cuba.

© Riproduzione riservata