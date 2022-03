Trasferta da podio, per i canoisti cagliaritani, al campionato italiano di canoa specialità maratona. A San Giorgio di Nogaro, in Friuli, gli equipaggi del Circolo Kayak Sardegna Le Saline e della Lega Navale Italiana Cagliari hanno ben figurato, tra i 470 iscritti da tutta la penisola. Due, le distanze di gara su cui si sono cimentati: 12 chilometri nella categoria ragazzi e Master) 16 per Junior e Under 23, fino ai 24 chilometri per i K1 e dei K2 senior.

La squadra delle Saline si è difesa sia nelle gare singole che in doppio. Nel singolo, medaglia di bronzo per Noelle Mira (K1 Junior), Matteo Cocco (C1 Ragazzi), Giulio Pani (C1 Junior), d'argento per Valeria Contu (C1 ragazze) e Alessandro Puddu (Master A). Podio sfiorato invece da Mattia Nonne, quarto classificato nel K1 Under 23.

Altre tre medaglie sono arrivate dai doppi. Nelle gara mista Under 23, argento sempre per la Mira ma in coppia con Mattia Nonne (1h14’51”96). Vittoria invece per gli junior Clarissa Farina e Giulio Pani nella C2 mix (1h 35’46”80). Un’altra medaglia d’oro, stavolta nella canadese biposto, finisce al collo di Valeria Contu e Matteo Cocco (1h 20’10”34).

Al campionato ha partecipato anche una rappresentanza della Lega Navale Italiana di Cagliari. Il miglior piazzamento è il terzo posto di Francesco Balsamo (K1 Senior).

In abbinamento al campionato italiano, si è svolta la gara nazionale Cadetti (Under 14). Per Le Saline primato per Cinzia Pani sulla C1.

© Riproduzione riservata