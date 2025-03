La caduta delle grandi rimette in gioco il salto in Promozione nel girone A della Prima categoria. Domenica hanno perso la capolista Jerzu e la vice capolista Decimoputzu, con la Baunese che ha agganciato il Decimoputzu al secondo posto e con la capolista Jerzu che ora vanta un vantaggio di appena due punti dalle inseguitrici. Il campionato si riapre, insomma.

Domenica prossima lo Jerzu ospiterà il Sadali, il Decimoputzu giocherà a Tertenia, la Baunese affronterà la trasferta sul campo del San Vito. Insomma, si rimette tutto in gioco.

In vetta ma anche in coda, la situazione si è fatta caotica col Settimo che ha agguantato, al penultimo posto, il San Vito, lasciandosi alle spalle l'Himalaya e ancora molto più sotto l'Asseminese, all'ultimo posto con appena otto punti, nove in meno dell'Himalaya e dieci in meno del tandem Settimo-San Vito.

© Riproduzione riservata