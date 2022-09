Gino Emanuele Melis, avvocato e maestro di karate a Quartucciu, è campione del mondo nel kumite a squadre Ippon. L'atleta della Nazionale di karate è tornato con tre medaglie dal Campionato Mondiale WKA 2022 che si è disputato a Szczecin, in Polonia, dal 15 al 18 settembre. Unico sardo della spedizione azzurra, ha conquistato la medaglia d'oro nella specialità kumite a squadre Ippon assieme ai compagni di squadra Matteo Romagnoli e Massimo Reale, davanti ai padroni di casa della Polonia e Gran Bretagna. I tre atleti hanno anche ottenuto l'argento nel Kumite Sanbon Rotation, un punto dietro la Repubblica Ceca, e Melis ha chiuso con il bronzo nel Kumite Sanbon individuale. "È un'emozione immensa solo partecipare a un campionato del mondo, rappresentando sia la bandiera dei Quattro Mori sia quella tricolore", afferma. "Quando partecipo a queste manifestazioni ho un rispetto massimo dei miei avversari e non penso mai alla medaglia, sono stati dei risultati ottenuti con sacrificio e tanto impegno. Non avrei mai pensato di diventare ancora campione del mondo, non era per niente scontato ed è un risultato che mi dà ancora più gioia".

Risultati di prestigio. Gino Emanuele Melis è cintura nera 5° DAN, pratica karate da quando aveva sei anni e lo insegna a Quartucciu assieme al padre Giancarlo, cintura nera 6° DAN e docente federale. Nel suo palmarès ben venti medaglie tricolore, otto volte il titolo di b Campione Italiano, cinque medaglie europee (un oro, un argento e tre medaglie di bronzo) e quattro medaglie mondiali (oltre a quelle in Polonia anche l'oro ai Mondiali di Zagabria a dicembre 2019, anno in cui è stato premiato come uno dei migliori atleti sportivi sardi). Per lui ii prossimo appuntamento è il Campionato Europeo, che si svolgerà a Rimini a fine ottobre, a seguire il Campionato Internazionale di Karate in Belgio un mese dopo.

