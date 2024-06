Non ha perso tempo l’Ossese scegliendo subito il sostituto di Mario Fadda dopo la separazione consensuale. Arriva Giacomo Demartis, la scorsa stagione al Ghilarza.

In Promozione, l’Usinese ha annunciato la conferma di Giuliano Robbi che si legge nel comunicato della società rossoblù «coordinerà l’intero organigramma tecnico della società per la prima squadra e la Juniores, supportando il lavoro dei futuri tecnici e del direttore sportivo Sandro Panzali. Nell’attesa di vederlo sedere sulla sua panchina», chiude, «Usini augura a Mister Robbi una pronta e completa guarigione». Robbi aveva diretto a distanza le ultime gare per un problema di salute.

