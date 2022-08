La stagione del calcio regionale comincia sabato, con l'anticipo dell'andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Sarà Ghilarza-Tharros la partita che inaugura il torneo, con inizio alle 17.30 al "Walter Frau". I giallorossi di Ivan Cirinà sfidano una delle tre neopromosse, che ha operato in maniera massiccia sul mercato con innesti in tutti i reparti, dal difensore Alejo Grinbaum (ex Sant'Elena) al centrocampista Joseph Tetteh (Carbonia e giovanili Cagliari) ma soprattutto con Simone Calaresu dall'Atletico Uri in attacco.

Le partite di domenica. Sant'Elena-Ferrini prenderà il via alle 17, a Serdiana. Le due squadre sono inserite nel triangolare col Monastir, che debutterà mercoledì prossimo: affronterà la perdente della gara di domenica oppure, in caso di pareggio, il Sant'Elena in casa. L'altro mini-girone è quello che vede Lanusei-Nuorese domenica alle 17.30, col Taloro Gavoi che attende la sfidante sempre con le stesse modalità previste per il Monastir (con parità al "Lixius" ospiterebbe i biancorossoverdi). Bosa-Ossese, che curiosamente si incontreranno anche il 28 nella prima di campionato, si gioca a Pozzomaggiore sempre domenica alle 17.30, così come Calangianus-Budoni e i derby Carbonia-Iglesias e Villacidrese-Arbus. L'incrocio sassarese fra Latte Dolce e Li Punti inizierà alle 18, si attende l'OK per giocare sul campo della Lanteri Sassari.

Il programma. Il ritorno, così come l'ultima gara del triangolare, sarà mercoledì 31. Ai quarti di finale (andata 12 ottobre, ritorno due settimane dopo) si sfidano le vincenti di Calangianus-Budoni e del triangolare Lanusei-Nuorese-Taloro, nella stessa parte del tabellone Latte Dolce-Li Punti e Bosa-Ossese. Dall'altro lato Ghilarza-Tharros e Villacidrese-Arbus, con l'ultimo quarto fra Carbonia o Iglesias e la vincente del triangolare Sant'Elena-Ferrini-Monastir. Non partecipa alla Coppa Italia il Porto Rotondo, che per motivi organizzativi dopo la fusione col San Teodoro ha rinunciato. Domenica 28 via al campionato.

