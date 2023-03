Match da non sbagliare per il 360 GG Monastir, chiamato a conquistare punti per confermarsi nel campionato di Serie A. Sabato a Sestu (calcio d'inizio alle ore 15) arriva la Nuova Comauto Pistoia in una gara fondamentale per la corsa salvezza di entrambe. Al momento la squadra di Diego Podda è terzultima con 20 punti e a 4 lunghezze di distanza dalla zona playout. I toscani, invece, sono penultimi con 14 punti (penalizzazione compresa) e le speranze per provare la scalata in classifica passeranno anche dalla partita di sabato. Non un incontro facile dunque per il 360 GG che vuole confermare gli ultimi risultati positivi raccolti in casa e provare a ripetere il successo dell'andata, quando i bianconeri si imposero 2-1 a Pistoia grazie ai gol di Dani Chino e Moura.

Serie A2 e Serie B. Dopo l'esperienza più che positiva alle Final Four di Coppa Italia di A2, la Leonardo torna a giocare in campionato. I cagliaritani saranno impegnati sabato in trasferta contro il Pordenone in uno scontro diretto per i playoff. In Serie B, sfida ad alta quota per il Sestu Città Mediterranea, che fa visita alla capolista Avis Isola. Il C'è Chi Ciak riceve il Pavia, mentre l'Elmas affronta in trasferta il Videoton Crema. Impegno interno per l'Industrial Point Cagliari, chiamato a trovare punti salvezza contro il Real Five Rho.

Femminile. Due anticipi in A2 femminile. Sabato pomeriggio, la Mediterranea ospita il Bagnolo al PalaMonteAcuto. Sabato sera, invece, la Jasnagora riceve la San Marino Academy. Domenica le altre sfide: il Santu Predu in trasferta contro l'Infinity Futsal, il Cus Cagliari in casa contro il Pero. Nel girone B, in programma il derby tra Shardana Futsal e Arzachena, mentre l'Athena Sassari affronta in casa il Cus Pisa.

