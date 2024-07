L’italiana Carolina Orsi vince il FIP Platinum Sardegna, il primo dei due trofei internazionali di padel in programma al Tennis Club Cagliari. Grande spettacolo sul campo centrale degli impianti di Monte Urpinu, dove l’atleta della Nazionale (che rimarrà nel capoluogo per giocare gli Europei di padel, al via da lunedì) ha vinto in coppia con la spagnola Nuria Rodríguez la finale 6-2 6-7(7) 6-3 sull’argentina Aranzazu Osoro e la spagnola Marta Marrero, teste di serie numero 2 del tabellone femminile. Uno show durato 2 ore e 42’, iniziato oltre un’ora più tardi di quanto preventivato complice il grande caldo di oggi, in cui Orsi e Rodríguez hanno portato a casa un grande risultato di prestigio, al termine di una settimana in cui hanno sempre dato prestazioni di alto livello.

L’esultanza. «Volevo ringraziare ancora il pubblico della Sardegna perché meglio di così non si può fare», festeggia Orsi, prima italiana a imporsi in un evento FIP Platinum nonché in uno dei tornei organizzati a Cagliari dal 2020. «Sono contentissima di aver vinto qui, è il mio primo titolo internazionale della carriera e sono emozionatissima di averlo fatto in Italia. Voglio ringraziare anche la mia compagna, che mi ha portato alla vittoria contro due fuoriclasse. Spero di continuare così per un’altra settimana». Orsi era arrivata in finale anche al FIP Platinum Sardegna di un anno fa, ma aveva perso (in coppia con Carla Mesa) contro Llaguno-Sainz. Ieri, in semifinale, lei e Rodríguez (numero 27 e 25 al mondo) avevano superato le grandi favorite, Virginia Riera e Carmen Goenaga García, teste di serie numero 1.

© Riproduzione riservata