L'ultima vittoria della Ferrini è datata 18 settembre, 3-1 in rimonta contro il Sant'Elena. Da lì per la squadra di Sebastiano Pinna due sconfitte, tre giorni dopo 3-0 con la Tharros e 1-4 il 2 ottobre col Latte Dolce, e i pareggi per 1-1 contro Lanusei e Villacidrese seguiti dal 2-2 di domenica scorsa contro il Ghilarza. Per i cagliaritani i tre punti mancano da un mese: proveranno a ritrovarli sabato alle 17, in casa del Monastir ultimo in classifica ma che tre giorni fa ha rimontato da 2-0 a 2-2 a Lanusei. Sarà il secondo incrocio fra le due squadre, dopo il 2-2 in Coppa Italia del 31 agosto.

I SEGNALI

Il rendimento della Ferrini rimane comunque in linea con l'obiettivo primario, ossia conquistare una salvezza tranquilla, e anche dal mese senza vittorie qualche buona indicazione si è vista. Per esempio il primo gol in Italia del centrocampista argentino Lucas Rostand: arrivato a fine agosto dal Sud America, dopo che nella scorsa stagione da ottobre a dicembre aveva giocato all'Arbus, domenica ha firmato il 2-2 contro il Ghilarza. Sempre in mezzo al campo stanno ritrovando la condizione ideale Marco Aresu (anche lui in rete nell'ultima giornata, per il momentaneo 1-1) e Alberto Usai, mentre a livello realizzativo il miglior marcatore è Lorenzo Camba andato a segno in cinque occasioni.

TANTE ASSENZE

Oltre al valore degli avversari, uno dei motivi del periodo senza successi della Ferrini è da trovare nei numerosi indisponibili. Nelle ultime partite sono mancati per infortunio il portiere Enrico Galasso (ha saltato Villacidrese e Ghilarza) e l'attaccante Gianluca Podda (rientrato domenica prendendo un palo, non giocava dall'11 settembre e aveva cominciato la stagione con tre gol), in più il centrocampista Andrea Sigismondo ha dovuto scontare due giornate di squalifica per un'espulsione dalla panchina contro il Latte Dolce e nell'ultimo turno il Giudice Sportivo ha fermato anche il difensore Federico Boi. Entrambi torneranno a disposizione di Pinna sabato, ma mancherà il capitano Alessandro Bonu espulso contro il Ghilarza.

