Il 94’ gol di Fabio Argiolas con la maglia della Ferrini, valso domenica la vittoria per 2-1 sul Li Punti, è il più contestato perché arrivato di mano. L’ha ammesso lo stesso attaccante, in un’intervista che uscirà domani in edicola su L’Unione Sarda, spiegando quanto accaduto al 72’ del match che ha confermato i cagliaritani in vetta all’Eccellenza. L’arbitro, Carlo Bassoli della sezione di Monza, non se n’è accorto così come l’assistente Monica Ortu, a nulla sono valse le proteste in campo dei sassaresi. «Erano posizionati bene e non si capisce perché l’abbiano assegnato: l’hanno visto tutti», segnala il presidente del Li Punti Salvatore Virdis. «C’è una totale insufficienza degli arbitri, in tutte le nostre partite sono stati pessimi. Chiediamo esperienza, non ragazzini: non trovo giusto che chi ha oltre 26 anni non possa più dirigere in Eccellenza». Sabato la Ferrini anticipa alle 15 in casa della Villacidrese, domenica il Li Punti (penultimo) ospita la vice capolista Taloro Gavoi.

