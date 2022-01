L'Eccellenza torna a un programma quasi completo (unico rinvio Arbus-Monastir) e dà diverse indicazioni sia in testa sia in coda. In primis il rilancio della Ferrini: i cagliaritani, che avevano perso tre partite di fila tutte senza segnare, hanno ritrovato i gol (tre) e i punti (altrettanti) nella non facile gara interna col Ghilarza. Il +4 sulla seconda è rimasto, ma l'Ilva ha due recuperi da giocare (contro Ossese e Bosa) e resta in scia. Per la squadra di Sandro Acciaro sono sei le vittorie di fila, contando anche lo 0-0 con l'Arbus dell'8 dicembre poi diventato 0-3 a tavolino dopo il ricorso per la posizione di Brondani. E il 2-0 alla Nuorese certifica come i maddalenini facciano sul serio per il ritorno in Serie D.

Poker in 39'. La partita più divertente della giornata (assieme a Idolo-Villacidrese 3-3) è stata Sant'Elena-Guspini, finita 4-3. A Villa San Pietro è successo di tutto: primo tempo dominato dalla formazione di Cristian Dessì, quattro gol in 39' di cui tre della punta Carlos Mboup, più l'espulsione del capitano biancorosso Manuel Uliana. Poi gli ospiti, nel nuovo esordio di Marco Piras come allenatore (espulso per proteste verso l'arbitro), si sono risollevati nonostante l'inferiorità numerica: doppietta di Alejandro Bruno Bravo, rigore dell'altro argentino Sebastián Malandra ma all'89', quando il Guspini era in nove per l'infortunio di Fabio Serpi a cambi finiti. Con questa vittoria il Sant'Elena si rilancia in chiave playoff, unica (al netto del Monastir non sceso in campo) a vincere fra il terzo e il decimo posto.

Bagarre in coda. Dietro si cercano punti salvezza, con l'Asseminese ora ultima. Coinvolto anche il Castiadas, ieri KO col Li Punti e che sta cercando di superare le tante difficoltà di dicembre. Nella prossima giornata saranno fondamentali i tre scontri diretti: i biancoverdi di Perra ospiteranno l'Idolo (a pari punti), l'Asseminese cercherà il primo risultato utile con Maurizio Rinino in panchina ricevendo l'Arbus mentre il Li Punti, dopo aver lasciato l'ultimo posto con due successi di fila, punta al tris col Porto Rotondo. E per il Guspini c'è il Taloro Gavoi.

