Si chiama Dimitrije Antic, ha 21 anni ed è il nuovo attaccante della Ferrini. All’indomani della fondamentale vittoria sul Li Punti per 1-2, che ha consentito di lasciare la zona retrocessione diretta, la formazione cagliaritana rinforza il proprio pacchetto offensivo: un reparto che in stagione ha avuto diverse difficoltà, visto che resta il peggior attacco dell’Eccellenza (ora 16 gol, così come Ghilarza e Li Punti).

Antic è un classe 2003, serbo con passaporto ungherese, che può giocare sia come punta centrale sia come esterno d’attacco. Un mese fa si era svincolato dal Cigánd, formazione magiara. È la prima volta in Sardegna, e ovviamente in Eccellenza, ma non in Italia: è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con cui è arrivato fino all’Under-18. Ha poi giocato in Serbia e in Ungheria. Da due giornate, con altrettanti successi, la Ferrini ha come allenatore Pier Paolo Mura che era il vice di Sebastiano Pinna prima e Bebo Antinori poi.

A gennaio, la Ferrini aveva preso un altro straniero ossia il centrocampista Pierre Bile, originario del Camerun e arrivato dalla Svizzera. A novembre, invece, gli innesti del portiere Aniello De Luca (fondamentale nelle ultime vittorie contro Calangianus e Li Punti), del laterale Gioele Zedda (Terralba) e dell’attaccante Lorenzo Camba (un ritorno). Il debutto di Antic potrà avvenire domenica, in casa con l’Alghero.

